إصابة لاعبين بـ «تروا» الفرنسي بكورونا

قال نادي تروا المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم إن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا.وجاء إعلان النادي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، بعد أن أوقفت رابطة الدوري الفرنسي جميع مباريات الدرجتين الأولى والثانية خوفا من انتشار العدوى بالفيروس، مشيرا إلى أن لاعبا في الفريق الأول وآخر في أكاديمية النادي أصيبا بالفيروس.وقال تروا، عبر موقعه الرسمي على الانترنت "تم وعلى الفور عزل اللاعبين في منزليهما، ويخضع النادي بكامله أيضا للإشراف الطبي"ولم يكشف النادي عن هوية اللاعبين المصابين بالفيروس لكن وسائل إعلام فرنسية قالت إن المهاجم الكوري الجنوبي الدولي سوك هيون-جون أصيب بالفيروس.وأضافت تقارير إعلامية نقلا عن المدرب لوران باتل أن مشاركة سوك في مباراة فريقه التي كانت مقررة امس اليوم كانت محل شك لأنه لم يكن يشعر بأنه في "حالة جيدة جدا".