النواب الأميركي يقر إجراءات مرتبطة بتفشي كورونا

أقر مجلس النواب الأميركي صباح اليوم السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأميركيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأيّد 363 نائبا الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنه سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ.وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديمقراطيين لتأييده.وقال ترامب عبر تويتر "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأميركيين المتأثرين"، مضيفا أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.وكتب "أشجّع جميع الجمهوريين والديمقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم، وسأمنح دائما الأولوية لصحة ووضع العائلات الأميركية"، واتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن".