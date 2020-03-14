مفتي ديار بكر بتركيا: كورونا نعمة من الله

قال نائب مفتي محافظة ديار بكر التركية، نهاد كوج، في خطبة يوم أمس الجمعة التي أقامها في مسجد أولو التاريخي بمركز سور بمحافظة دياربكر، إن فيروس كورونا نعمة من الله، لأنه يمحى بها الإيدويوجيات والعقائد والأديان التي تخالف الدين الإسلامي.وتابع«كوج»: " هذا الفيروس محى آراء العديد من الناس وأيدولوجيا تهم وعقائدهم التي يركضون خلفها، وأكد على أن الفيروس نعمة من ربنا، وأداة تجعلني افتخر اني مسلم، لأن الناس بدأت مؤخرا الحديث عن النظافة، وأهميتها في مكافحة هذا المرض".يأتي هذا في الوقت الذي حصد فيه فيروس كورونا الآلاف من الأرواح في العالم، حيث انتقلت مؤخرا بؤرة تفشي المرض من الصين الى أوروبا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.