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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب البيت الأبيض: ترامب لن يخضع لفحص كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:58 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أفاد خطاب من طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس لن يخضع لإجراء فحص فيروس كورونا (كوفيد19-) على الرغم من تواصله مع مسؤولين برازيليين اثنين في منتجع مار الاجو الأسبوع الماضي، تأكدت إصابتهما في وقت لاحق بالفيروس.

وكشف البيت الأبيض مساء الجمعة عن خطاب رسمي من طبيب الرئيس شون كونلي ينص على أن تواصل الرئيس يصنف على أنه"خطر ضئيل للعدوى".

وجاء في خطاب الطبيب "تعرض الرئيس للشخص الأول كان محدودا للغاية (صورة ومصافحة) ورغم أنه قضى مزيدا من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها".

وأضاف الخطاب أنه "لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض، فإن الخضوع لفحص لكوفيد19- لم يتم تحديده في الوقت الراهن".

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