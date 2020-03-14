اليوم.. بدء التقديم للضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

تفتح أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أبوابها للراغبين فى التقديم لقسم الضباط المتخصصين من خريجى الطب والحاسبات والإعلام لهذا العام، حيث يحصل المنضمون لأكاديمية الشرطة على العديد من المزايا.ويجرى التقديم عن طريق أكاديمية الشرطة، من خلال بوابة رقم "5"، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية بالإنترنت.وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة استثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.وصاغت كلية الشرطة خطط، وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهى إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا، وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة فى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملًا على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية.