التشيك تغلق المطاعم ومعظم المتاجر لمكافحة انتشار كورونا

قالت حكومة التشيك في بيان الليلة الماضية إنها ستغلق المطاعم ومعظم المتاجر بدءا من السادسة من صباح اليوم السبت ولمدة عشرة أيام في إطار الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.وأضافت الحكومة أنه يُستثنى من ذلك متاجر الأغذية والصيدليات ومحطات الوقود.وكانت السلطات التشيكية أعلنت عن تسجيل 31 حالة إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 40 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.