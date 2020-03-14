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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تبلغ إثيوبيا عن عنصر «مارينز» ثبتت إصابته بكورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:03 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أبلغ السفير الأمريكي لدى حكومة إثيوبيا بأن عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) زار إثيوبيا الشهر الماضي أظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا أثناء وجوده هناك وتأكدت فيما بعد إصابته بالفيروس، وقد أقام في فندق في نفس الوقت الذي كان وزير الخارجية مايك بومبيو موجودا فيه هناك، حسبما أفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

وفي مقابلة مع وزير الصحة الإثيوبي قبل أيام، قال السفير مايكل راينور إن عنصر المارينز، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أقام في فندق شيراتون في العاصمة أديس ابابا لحضور قمة القوات البرية الإفريقية التي عقدت في الفترة بين 18 و21 فبراير الماضي.

وظهرت عليه الأعراض أثناء وجوده ناك، وفقا للمصادر، ثم اتضحت إصابته بالفيروس وهو يتلقى العلاج حاليا في الولايات المتحدة.

وأفادت (بلومبرج) بأن بومبيو ومساعديه والصحفيين المرافقين له مكثوا جميعا في نفس الفندق يومي 17 و18 فبراير وأنه عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإثيوبي، وكانت زيارة أديس أبابا في إطار جولة لبومبيو في ثلاث دول إفريقية.

وقال ممثل لوزارة الخارجية إن بومبيو استشار طبيبا بالوزارة وهو بصحة جيدة. وأضاف الممثل أنه سيلتزم بالنصيحة الطبية بما في ذلك الخضوع لفحص كورونا إذا أصبح هذا ضروريا.

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