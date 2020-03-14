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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا: تطبيق «العزل الذاتي» على جميع الوافدين

السبت 14/مارس/2020 - 07:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن كل شخص سيدخل البلاد، بدءا من غد الأحد، سيتعين عليه الخضوع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما، وذلك في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

وأكدت السلطات النيوزيلندية، اليوم السبت، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وألغت نيوزيلندا مراسم إحياء ذكرى مرور عام على مجزرة المسجدين في كرايس تشيرش، وذلك بسبب المخاوف من تفشي الفيروس القاتل.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بيان لها: «هذا قرار عملي. يحزننا للغاية إلغاء المراسم، لكن ينبغي ألا نخاطر بإلحاق المزيد من الضرر من خلال إحياء ذكرى مثل هذه المأساة المروعة».

وكان من المتوقع أن يجذب الحدث، الذي كان مقررا في كرايس تشيرش يوم غد الأحد، حشدا كبيرا من الناس من مختلف أنحاء نيوزيلندا وخارجها.

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