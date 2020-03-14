كوريا الجنوبية تسجل 107 إصابات جديدة بـ«كورونا»

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 107 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 8086 حالة.وتتسق أحدث الأرقام مع اتجاه نزولي في عدد الحالات الجديدة، وهي أقل بقليل من العدد المسجل أمس الجمعة والبالغ 110 حالات.وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 72 حالة حتى فجر اليوم بزيادة 5 حالات خلال أمس.وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، بزيادة 204 أشخاص خلال اليوم السابق، إلى 714 شخصا بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.وتجاوز عدد من تم إطلاق سراحهم عدد من المصابين الجدد لليوم الثاني، وفي اليوم السابق بلغ عدد المصابين الجدد وعدد من تم إطلاق سراحم 110 أشخاص و177 شخصا على التوالي.وانخفض إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي، بمقدار 102 مصاب من 7،402 مصاب في يوم أمس إلى 7،300 مصاب اليوم.ووصل عدد الذين خضعوا لفحوصات فيروس كورونا إلى 261،335 شخصا بمن فيهم المصابين المؤكدين، وجاءت النتائج لـ235،615 شخصا سلبية، وينتظر 17،634 شخصا آخرين نتائجهم.يشار إلى أن مركز تدابير الحجر الصحي يعلن عن التطورات الأخيرة بكورونا في الساعةالاولي من الصباح.