الأوروجواى تعلن إغلاقا جزئيا لحدودها على خلفية كورونا

أعلنت الأوروجواي، اليوم السبت، حال طوارئ صحّية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.وقال رئيس الأوروجواي لويس لاكال بو، خلال مؤتمر صحافي، إنه تقرَّر فرض "حجر صحي إلزامي" على الوافدين من تسع دول تُعتبر "مصدر خطر"، مضيفا أنه تقرر أيضا "حظر إنزال السفن السياحية" و"تعليق جميع العروض العامة".من جهته قال وزير الصحة في الأوروجواي دانيال ساليناس إن البلدان التسعة التي تُعتبر "مصدر خطر" هي الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيران وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، موضحا أن هذه اللائحة يمكن تعديلها حسب تطور الوباء.واتُخذ قرار اعلان حال طوارئ صحية بعد تأكيد وزارة الصحة وجود أربع حالات إصابة بكورونا المستجد، هي الأولى في الأوروجواي.