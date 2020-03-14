شانغهاي تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» قادمة من إيطاليا

أبلغت بلدية شانغهاي، اليوم السبت، عن أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن جميعها حالات وافدة من إيطاليا.وذكرت لجنة الصحة المحلية ببلدية شانغهاي، اليوم السبت، أن ثلاثة من المرضى الأربعة هم صينيون عملوا فى إيطاليا وسافروا إلى شانغهاى من إيطاليا عبر موسكو يوم الخميس، بينما المريض الآخر هو إيطالي سافر إلى شانغهاى من إيطاليا عبر باريس يوم الخميس.وتم إرسال جميع المرضى مباشرة إلى المراقبة الطبية عند وصولهم إلى مطار شانغهاي بودونغ الدولي.وحتى يوم الجمعة، أبلغت شانغهاي عن 350 حالة مؤكدة، بما في ذلك 12 حالة وافدة من الخارج.