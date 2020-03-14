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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ترودو» يحذر الكنديين من السفر الدولي غير الضروري

السبت 14/مارس/2020 - 07:15 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
وكالات
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دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ظهر اليوم السبت، الكنديين إلى تجنب جميع رحلات السفر الدولي غير الضرورية بسبب الانتشار السريع لكوفيد-19.

وفي حديثه إلى الكنديين من خارج ريدو كوتيج في أوتاوا، حيث كان في عزلة ذاتية، قال ترودو إنه يجري تنفيذ إجراءات فحص إضافية في المطارات الكندية، وسيتم تنفيذ حزمة تحفيز مالي «كبير» في الأيام القادمة.

كما طمأن ترودو الكنديين بأنه ليس لديه أعراض، وأنه «يشعر بالارتياح» وسوف يستمر في العمل من المنزل.

وخاطب ترودو الكنديين بعد ثبوت إصابة زوجته صوفي بكوفيد-19 مساء يوم الخميس.

وبحسب مكتبه، سيكون في عزلة ذاتية لمدة 14 يوما إلى جانب عائلته، لكنه سيواصل أداء مهامه.

وفي وقت مبكر من اليوم، وافق مجلس العموم الكندي على إغلاق أبوابه للحد من انتشار كوفيد-19.

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