تعافى 1430 مريضًا من «كورونا» بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن 1430 مريضًا مصابا بالمرض الناجم عن فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد-19) خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الجمعة في البر الرئيسي الصيني.وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، إن ما تعافى حتي نهاية أمس الجمعة 65541 مريًضا غادروا المستشفيات.وحتى أمس الجمعة، تم تسجيل ما مجموعه 80824 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 3189 شخصا بسبب المرض.