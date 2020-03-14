رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يسجل سادس حالة وفاة في الفلبين

السبت 14/مارس/2020 - 06:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الفلبين، يوم السبت، عن سادس حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى ستة أشخاص.

وقالت وزارة الصحة، في بيان إ،ن رجلا فلبينيا يبلغ من العمر 54 عاما من مقاطعة لاناو ديل سور في جنوب البلاد توفي مساء يوم الجمعة بسبب «متلازمة ضيق التنفس الحاد بسبب التهاب رئوي حاد مع ما يصاحب ذلك من فشل حاد في الكلى».

وأضافت وزارة الصحة أن المريض دخل إلى مركز مينداناو الطبي الشمالي في كاجايان دي أورو سيتي يوم 3 مارس بعد ظهور الأعراض عليه يوم 24 فبراير.

وكانت الوزارة قد ذكرت، في وقت سابق، أن المريض قد يكون أصيب بالمرض في مانيلا بعد حضور اجتماع للمسؤولين المحليين هناك.

وكان أول حالة إصابة بكوفيد-19 في منطقة مينداناو بجنوب الفلبين.

وسجلت الفلبين حتى الآن 64 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك ست حالات وفاة.

وقامت الفلبين بتفعيل الرمز الأحمر من المستوى 2، وهو أعلى مستوى للإدارة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، ووضعت منطقة مانيلا الحضرية، التي يقطنها قرابة 13 مليون شخص، تحت الحجر الصحي المجتمعي في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل.

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

خبير عسكري يكشف دلائل صناعة كورونا في «مختبرات»

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

رسالة كلوب بعد تعليق ليفربول نشاطه بسبب كورونا

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 21 درجة

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

بعد سقوط سور فيلا فوقها.. أصحاب ميكروباصات حلوان: «عوضنا على الله»

موعد عودة المياه والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بسبب سوء الأحوال الجوية

مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل «ويندوز»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم

«ناشرون» تطرح كتاب «محاولات في استخدام العقل والمنطق»

لقاء مؤقت.. ليلة مفتوحة بمركز الصورة المعاصرة