«كورونا» يسجل سادس حالة وفاة في الفلبين

أعلنت الفلبين، يوم السبت، عن سادس حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى ستة أشخاص.وقالت وزارة الصحة، في بيان إ،ن رجلا فلبينيا يبلغ من العمر 54 عاما من مقاطعة لاناو ديل سور في جنوب البلاد توفي مساء يوم الجمعة بسبب «متلازمة ضيق التنفس الحاد بسبب التهاب رئوي حاد مع ما يصاحب ذلك من فشل حاد في الكلى».وأضافت وزارة الصحة أن المريض دخل إلى مركز مينداناو الطبي الشمالي في كاجايان دي أورو سيتي يوم 3 مارس بعد ظهور الأعراض عليه يوم 24 فبراير.وكانت الوزارة قد ذكرت، في وقت سابق، أن المريض قد يكون أصيب بالمرض في مانيلا بعد حضور اجتماع للمسؤولين المحليين هناك.وكان أول حالة إصابة بكوفيد-19 في منطقة مينداناو بجنوب الفلبين.وسجلت الفلبين حتى الآن 64 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما في ذلك ست حالات وفاة.وقامت الفلبين بتفعيل الرمز الأحمر من المستوى 2، وهو أعلى مستوى للإدارة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، ووضعت منطقة مانيلا الحضرية، التي يقطنها قرابة 13 مليون شخص، تحت الحجر الصحي المجتمعي في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل.