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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تكرم 3 مسؤولات بعد وفاتهن لتضحياتهن فى مكافحة «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 07:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر الاتحاد النسائي لعموم الصين، اليوم السبت، قرارًا بتكريم ثلاث مسؤولات راحلات حاربن على خط المواجهة في المعركة ضد وباء فيروس «كورونا» المستجد كنماذج يحتذى بها على المستوى الوطني.

وتم منح هذا التكريم بعد الوفاة إلى «دونج لي هوي، وتشن قوي رونج، ولوه قوي مي"» من مقاطعة هوبي، وقد خدمن بالترتيب في «جينجتشو، وووشيي، وشياوقان» قبل أن يفقدن حياتهن أثناء العمل، وفقًا لبيان.

وقال الاتحاد إنهن خدمن الناس وكرسن أنفسهن بجد للعمل على الوقاية من الوباء ومكافحته، وقدمن مساهمات كبيرة في تعزيز الدفاع ضد المرض بين الناس، واصفًا إياهن بالممثلين البارزين للإناث الذين يكافحون على خط المواجهة في المعركة ضد الوباء.

ودعا الاتحاد النساء في جميع أنحاء الصين إلى التعلم منهن في تقاسم إيمانهن القوي وروحهن النبيلة وشخصيتهن الممتازة، ومواصلة القتال إلى جانب الشعب من أجل الانتصارات في المعركة ضد الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

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