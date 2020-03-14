قطع الكهرباء اليوم عن 18 منطقة بطنطا.. تعرف على الأماكن

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، عن فصل التيار الكهربائي من محطة محولات سبرباى بطنطا، اليوم السبت، من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.وأوضحت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن المناطق التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بطنطا هي، منطقة سبرباى بالكامل، ومنطقة المماليك والطريق السريع كفر الشيخ، وأمام مديرية الزراعة حتى ناصية شارع الرفاعى، وشارع بحرى مديرية الزراعة، وشارع الدعوة الإسلامية، ومساكن الضباط، ومنطقة الإستاد.وأضافت، أنه يشمل أيضا تقاطع شارع سعيد مع شارع المعتصم آخر سعيد، وشارع المتوكل، ومنطقة قحافة الجديدة والشوارع المحيطة بها، وآخر شارع الجيش، والطريق السريع، وشارع الكورنيش أمام قحافة، ومنطقة الغفران، ومنقطة تقسم كلية التجارة والإستاد بالكامل.