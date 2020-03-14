«كورونا» يسجل 11 إصابة جديدة في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا»، و13 حالة وفاة يوم الجمعة في البر الرئيسي الصيني.وقالت اللجنة إن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي.وأعلنت السلطات الصينية، أمس الجمعة، عن 13 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد «كوفيد-19».وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» عن أن السلطات الصينية أعلنت أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3176 كما أن العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا بلغ 80813.وأعلنت الصين، الخميس، انتهاء ذروة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض أصبح وباءً.وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية أن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج قال، في مؤتمر صحفي في بكين، «إن حالات الإصابة الجديدة تواصل الانخفاض والوضع الشامل للمرض يبقى عند مستوى منخفض»، مضيفا «أن عدد الحالات الجديدة في ووهان، مركز تفشي المرض في مقاطعة هوبي بوسط الصين، انخفض إلى رقم أحادي، حيث تم تسجيل ثماني حالات فقط يوم الأربعاء ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في مدن أخرى في هوبي لمدة أسبوع على التوالي».