رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يسجل 11 إصابة جديدة في الصين

السبت 14/مارس/2020 - 06:12 ص
«كورونا» يسجل 11
«كورونا» يسجل 11 إصابة جديدة في الصين
وكالات
طباعة
ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، أنها تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا»، و13 حالة وفاة يوم الجمعة في البر الرئيسي الصيني.

وقالت اللجنة إن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي.

وأعلنت السلطات الصينية، أمس الجمعة، عن 13 إصابات جديدة بفيرس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية» عن أن السلطات الصينية أعلنت أن العدد الكلي للوفيات بلغ 3176 كما أن العدد الكلي للإصابة بفيروس كورونا بلغ 80813.

وأعلنت الصين، الخميس، انتهاء ذروة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد، بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض أصبح وباءً.

وذكرت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية أن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج قال، في مؤتمر صحفي في بكين، «إن حالات الإصابة الجديدة تواصل الانخفاض والوضع الشامل للمرض يبقى عند مستوى منخفض»، مضيفا «أن عدد الحالات الجديدة في ووهان، مركز تفشي المرض في مقاطعة هوبي بوسط الصين، انخفض إلى رقم أحادي، حيث تم تسجيل ثماني حالات فقط يوم الأربعاء ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في مدن أخرى في هوبي لمدة أسبوع على التوالي».

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 14 مارس 2020

قرار جديد من «التعليم» بشأن تعطيل الدراسة غدًا

أول رد من رامي عباس على إصابة محمد صلاح بـ«كورونا»

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 21 درجة

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

بعد سقوط سور فيلا فوقها.. أصحاب ميكروباصات حلوان: «عوضنا على الله»

موعد عودة المياه والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بسبب سوء الأحوال الجوية

مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل «ويندوز»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم

«ناشرون» تطرح كتاب «محاولات في استخدام العقل والمنطق»

لقاء مؤقت.. ليلة مفتوحة بمركز الصورة المعاصرة