«الأرصاد»: اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية وتسقط الأمطار المتوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 13 21شبين الكوم 13 20طنطا 13 20دمنهور 13 19الإسكندرية 12 20بلطيم 13 19مطروح 13 18السلوم 13 21سيوة 10 20بورسعيد 14 20دمياط 13 20الزقازيق 12 18الإسماعيلية 10 22السويس 12 20العريش 12 20رفح 11 19رأس سدر 12 19نخل 10 22نويبع 15 22طابا 13 19كاترين 05 18الطور 15 24شرم الشيخ 16 24الغردقة 16 25مرسى علم 16 26الفيوم 12 22بنى سويف 13 22المنيا 14 22أسيوط 13 23سوهاج 12 24قنا 13 24الأقصر 13 25أسوان 14 26أبوسمبل 12 26الوادى الجديد 12 27شلاتين 19 28أبو رماد 18 27حلايب 20 27رأس حدربة 19 26