إصابة 15 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص فى بنى سويف

أصيب ١٥ شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وانتقلت ١٢ سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: شريف خالد عبد الله، ٢٠ سنة، مصابا بكدمات، وسحجات بالجسم، ووائل فرج عبد العظيم، ٢٠ سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراعين والساقين وكدمات وسحجات بالجسم، وسالم محمد عبد الرؤوف، ٢٤ سنة، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وعلاء محمد يوسف، ٣١ سنة، مصاب بجروح وسحجات، وباسم ناصر محمد، ٢٢ سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجة وكدمات وسحجات بالجسم.كما نقلت سيارات الإسعاف أيمن الأنصاري محمد، ٢٩ سنة، مصاب بجروح وسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومؤمن ناجح مسلم، ٣٤ سنة، مصاب بجروح وسحجات، ويوسف محمد أحمد، ٣٢ سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وجروح وسحجات بالجسم، وحسني أحمد محمد، ٢١ سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي ٦سم واشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا عباس محمد، ٦٠ سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف بالأنف وكدمة بالعين اليمنى واشتباه كسر بالساق الأيسر، وثريا عطا الله جاد الرب، ٦٠ سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي باليد اليمني وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.بالإضافة إلى إصابة كل من، سليم ناجح مسلم، ٢٤ سنة، مصاب بجروح وسجات، وناصر علي مهران، ٤٨ سنة، مصاب بكدمات بالصدر، وسيد إبراهيم علي، ٢٦ سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين وجروح وسحجات، وأحمد ناجح سليم، ٢٨ سنة، مصاب بجروح وسجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة السويس.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.