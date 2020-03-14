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مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

محافظات

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 05:05 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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استقبلت مستشفى إسنا الجديدة، حالتين مصابتين بفيروس الكورونا المستجد، بعدما كشفت الفحوصات الطبية واختبار الـpcr عن إيجابية إصابتهما بالفيروس، وذلك خلال تواجدهما بمدينة الأقصر، على متن فنادق عائمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أمدت مستشفى إسنا الجديد جنوب محافظة الأقصر بكافة التجهيزات الطبية والمعدات، كما أخضعت الفريق الطبي بالمستشفى للتدريب للتعامل مع المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن تخصيص المستشفى كعزل صحي للمصابين بالفيروس المستجد.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إنه تم تجهيز 154 سريرًا بالمستشفى لاستقبال المصابين، وتخصيص 27 سريرًا بالرعاية المركزة، لافتًا إلى أن المستشفى تم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 155 سريرًا إقامة، ويحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، موضحًا أن المستشفى يشمل كافة التخصصات الطبية.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن خروج حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلي تحول نتائج تحاليل 5 حالات من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليها معمليا إلي سلبية من 27 الي 32 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لاجانب من جنسيات مختلفة.

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