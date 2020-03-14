عودة «الطبيب البطل» بعد انتهاء مهمته بالحجر الصحي (صور)

أنهى مهمته وعمله البطولي بعد أن قضى فترة بالحجر الصحي الخاص بالمصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا»، حيث كلفته مديرية الصحة محافظة الأقصر بمرافقة المصابين من على متن «الباخرة الموبوءة» إلى الحجر الصحي بمستشفى «النجيلة» بمطروح.لم يتقاعس الطبيب بكري عبد الستار، ابن الأقصر، عن أداء مهام مهنته السامية، وعَمل بالقَسم الذي ردده ليكون أمينًا على صحة وسلامة المرضى.يقول الدكتور بكري عبد الستار، منسق عام التأمين الصحي للمستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، إنه تم إسناده مهمة أن يكون مرافقًا لـ٣٤ حالة سلبية وإيجابية الإصابة بفيروس «كورونا»، بعدما تم اكتشاف عدد من الحالات على متن الباخرة «سارة».وأضاف أن مهمة مراقبة المرضى كانت قرارًا سهلا بالنسبة له، خاصة بعدما لاحظ أن أغلبية الأخصائيين بالطب الوقائي كانوا موجودين داخل الباخرة وعددهم لا يسمح بأن يؤدي أي منهم مهمة المرافقة للمرضى، ليتقدم باقتراحه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد بأن يكون هو المرافق للمرضى.وتابع حديثه: «لا أستطيع أن أجزم أنني لم أشعر بالخوف في بادئ الأمر، إلا أنه بعد وصولي لمستشفى العلمين ومشاهدة كم التجهيزات التي يحظى بها المستشفى، تسلل إحساس الثقة والطمأنينة إلى نفسي».وأشار إلى أنه كان يحرص يوميًا على التواصل مع أسرته، خاصة أطفاله الصغار، مؤكدًا أن أسرته كانت تقدر ما يقوم به من عمل بطولي، وهذا حرصًا على دعمه وتشجيعه.وأوضح أنه يشعر بأنه أدى واجبه أمام المرضى، ونفذ اليمين التي أقسم بها بأن يظل محافظًا على سلامة المرضى.