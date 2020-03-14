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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة إغلاق مستشفى بلقاس بسبب «كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 02:38 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها مساء الجمعة، عدم صحة ما أشيع حول إغلاق مستشفى بلقاس العام للتطهير، مؤكدة أن مستشفى بلقاس العام تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أي أسباب لغلقها.

ونفت المحافظة، في بيانها، وجود العديد من الحالات المصابه بفيرس كورونا بمركز بلقاس مؤكدة أنها لم يتم اكتشاف سوى ثلاث حالات الأولى لسيدة من قرية السماحية الكبرى وتوفيت، وزوجة نجلها وتم نقلها إلى مستشفى العزل مع حالة أخرى من مدينة بلقاس.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالدقهلية، تعلن بكل شفافية ووضوح عن الحالات المصابة ولا يوجد سبب لإخفاء الحقيقة. 

وفى سياق متصل نفت رئاسة مركز ومدينة بلقاس المعلومات التي يتم تداولها عبر تسجيلات صوتية على تطبيق واتسآب ومواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مستشفى بلقاس المركزى وتؤكد أنه لا صحة لهذه المعلومات المغلوطة والمستشفى تعمل بشكل طبيعى بكامل طاقتها وعلى أتم استعداد لاستقبال الحالات المرضية بشكل طبيعى وتهيب بالمواطنين تحري الدقة فيما يتم تداوله ونشره على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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