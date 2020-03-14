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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد الطريق الصحراوى الشرقى بعد إغلاقه بسبب الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 02:28 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، واللواء محمود خليل مدير الأمن، وجميع الأجهزة المعنية لتفقد الوضع بالطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدًا عند الكيلو 147 قبل مدخل محافظة بني سويف بنحو 3 كيلو مترات من الناحية الجنوبية، وذلك بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق وتسببت في حدوث قطع عرضي وانهيار يعيق حركة السير.

وكانت غرفة عمليات المحافظة أعلنت في وقت سابق عن إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة بحوالي 1 كيلو متر في الاتجاهين؛ نظرًا لوجود تجمعات من المياه جاري التعامل معها.

وناشدت الغرفة جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعًا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليًا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، للتعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

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