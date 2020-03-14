«مصحف أحمر» على طاولة صالون «سالمينا» الثقافي.. غدًا

يحل الروائي اليمني الغربي عمران٬ بضيافة صالون «سالمينا» الثقافي٬ وذلك في السادسة مساء غدا الأحد٬ لمناقشة روايته المثيرة للجدل «مصحف أحمر» والصادرة في نسختها المصرية حديثا عن دار «روافد» للنشر.ويتناول الرواية بالمناقشة كل من الكتاب: سلوي بكر٬ الدكتورة سناء صليحة٬ والدكتور محمود الضبع٬ والدكتور إبراهيم عوض.يشار إلى أن الغربي عمران هو كاتب قصة قصيرة، روائي، له في القصة القصيرة خمسة إصدارات٬ وفي الرواية ستة أعمال أبرزها: مصحف أحمر، ظلمة يائيل٬ مملكة الجواري٬ وحصن الزيدي وهي الرواية السادسة والتي تدور أحداثها حول أوضاع الحرب المتكررة في اليمن والقوى التي دوما ما تذكي تلك الحروب وهم رجال الدين والتمذهب ومشايخ القبائل، مستغلين جهل العوام كوقود لتلك الحروب العبثية، وهي الرواية الفائزة بجائزة راشد بن حمد 2019.وترجمت قصصه إلى اللغتين الإنجليزية والإيطالية، ووردت في مختارات بلغات أجنبية مثل البرتقال في الشمس (2007) وبيرل ديلو اليمن (2009).