انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم

تنطلق في التاسعة صباح اليوم السبت٬ بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ فعاليات «الخيال الشعبي في الثقافة العربية»، والمقرر أن يستمر حتى 16 مارس الجاري.ومن أهم المحاور التي يتطرق إليها المؤتمر: الإسهامات التي قدمها المفكرون والنقاد حول مفهوم الخيال الشعبي٬ ما تجليات الخيال الشعبي في أشكال الثقافة العربية القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة٬ تحولات الخيال الشعبي في الثقافة المعاصرة لاسيما في أشكالها البصرية والأدائية.كذلك يناقش المؤتمر دور تجليات الخيال الشعبي في إكساب الثقافة العربية الحديثة خصوصيتها الثقافية٬ ومواقف جماعات التلقي الحديثة والمعاصرة من تجليات الخيال الشعبي في الثقافة العربية٬ ودور وسائل الاتصال الحديثة والمعاصرة في إعادة صياغة إبداعات الخيال الشعبي٬ ومدى حضور تأثيرات الخيال الشعبي في التراث الفصيح.كما يجيب المؤتمر عن بعض التساؤلات وهب: ما الذي يتيحه النظر إلى تجليات الخيال الشعبي من تغيير ثنائية «الفصيح» و«الشعبي»؟ وما أثر هذا النظر في الكشف عن خصوصية «العامي»؟ وهل يمكن القول: إن العلاقة بين ثلاثية «الفصيح» أو «الرسمي» و«الشعبي» و«العامي» دال كاشف عن مدى التغير في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة؟.