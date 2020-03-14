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السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 14 مارس 2020

السبت 14/مارس/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقمية 2 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 698 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 798 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 598 جنيهًا.

وبلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5584 جنيهًا، والأوقية سجلت 1531 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.

وتستعرض «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار «24»: 798 جنيهًا
عيار «22»:731 جنيهًا
عيار «21»:698 جنيهًا
عيار «18»:598 جنيهًا
عيار «14»:465 جنيهًا
عيار «12»:399 جنيهًا
أونصة الذهب: 24809 جنيهات
الجنيه الذهب: 5584 جنيهًا
كيلو الذهب: 797714 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار «24»: 772.76 جنيه
عيار «22»: 708.37 جنيه
عيار «21»: 676.18 جنيه
عيار «18»: 579.58 جنيه
عيار «14»: 450.78 جنيه
عيار «12»: 386.38 جنيه
عيار «9»: 289.79 جنيه
أوقية الذهب: 24033 جنيهًا
جنيه الذهب: 5409 جنيهات
كيلو الذهب: 772762 جنيهًا

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