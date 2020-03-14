أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 14 مارس 2020

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقمية 2 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 698 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 798 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 598 جنيهًا.وبلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5584 جنيهًا، والأوقية سجلت 1531 دولارًا في البورصات العالمية.ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.وتستعرض «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 14 مارس 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعيةالوحدة: سعر الذهب بالجنيه المصريعيار «24»: 798 جنيهًاعيار «22»:731 جنيهًاعيار «21»:698 جنيهًاعيار «18»:598 جنيهًاعيار «14»:465 جنيهًاعيار «12»:399 جنيهًاأونصة الذهب: 24809 جنيهاتالجنيه الذهب: 5584 جنيهًاكيلو الذهب: 797714 جنيهًاأسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصرالوحدة: السعر بالجنيه المصريعيار «24»: 772.76 جنيهعيار «22»: 708.37 جنيهعيار «21»: 676.18 جنيهعيار «18»: 579.58 جنيهعيار «14»: 450.78 جنيهعيار «12»: 386.38 جنيهعيار «9»: 289.79 جنيهأوقية الذهب: 24033 جنيهًاجنيه الذهب: 5409 جنيهاتكيلو الذهب: 772762 جنيهًا