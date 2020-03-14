ترامب يعلن تعليق الرحلات البحرية الأمريكية 30 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يومًا، وذلك بدءًا من منتصف ليل الجمعة بهدف مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، «بطلب مني، وبدءًا من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان وام اس سي جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما»، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل «صناعة ضخمة ومهمة».ويأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية، وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء.وأعلن ترامب، الخميس، حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة انتشار وباء كورونا، في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة.