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اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 مارس 2020

السبت 14/مارس/2020 - 04:35 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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سجل حديد عز اليوم السبت، سعر 10214 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي والتعال والمصريين سعر 9900 جنيه للطن، بينما سجل حديد الكومي والجيوشي والعشري والمعادي سعر 9500 جنيه للطن.

وسجل حديد مصر ستيل والمراكبي سعر 9600 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 10214 جنيهًا، وعطية 9650 جنيه، وحديد السويس للصلب 9950 جنيهًا.

وسجل أسمنت المسلح، 795 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 790 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 780 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 800 جنيه.

بينما سجل أسمنت السويدي 825 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت أسوان 780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت العسكري 785 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 805 جنيهات في الطن.

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