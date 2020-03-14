رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 مارس 2020 الموافق 19 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتحدث عن إصابته بـ«كورونا»: لم أشعر بأعراض

السبت 14/مارس/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما أثير مؤخرًا حول حالته الصحية بعد مخالطته لأشخاص مصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال «ترامب»، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، إنه لا يشعر بأي أعراض تدل على إصابته بالفيروس القاتل، رغم خضوعه للفحص المطلوب.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدون في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي (ليس لديك أي أعراض)».

رد «ترامب» على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس، قائلًا: «لا أعرف أبدًا من يكون، أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد»، لكنه تابع لاحقا أنه قد يجري الفحص اللازم «قريبا».

وأعلن ترامب، أمس الجمعة حالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.

موضوعات متعلقة

اختلط بـ محمد صلاح.. اشتباه فى إصابة حارس مرمى بورنموث بـ كورونا

الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ93.. وخروج شخص من مستشفى العزل

رسالة كلوب بعد تعليق ليفربول نشاطه بسبب كورونا

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

الصور

image description

الرياح تقتلع أشجارًا فى الدقى وسقوط أمطار على «قصر النيل»

image description

الهلال الأحمر يقدم البطاطين والطعام لأهالى قرية الزرايب

image description

في ذكرى وفاة «العقاد».. كتب عملاق الأدب العربي الأكثر رواجا بـ«الأزبكية»

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

الأكثر قراءة

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن سبب «عرج» هشام عشماوي

الأرصاد: استمرار السيول في هذه المناطق حتى ظهر الغد (فيديو)

مستشفى إسنا الجديدة تستقبل حالتين مصابتين بفيروس كورونا (صور)

أول رد من رامي عباس على إصابة محمد صلاح بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الصليب الأحمر: الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد لسوريا «هائلة»

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

منوعات

«الفيفا» يوصى بتأجيل المباريات الدولية المقررة فى مارس وأبريل بسبب«كورونا»

بعد سقوط سور فيلا فوقها.. أصحاب ميكروباصات حلوان: «عوضنا على الله»

موعد عودة المياه والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بسبب سوء الأحوال الجوية

مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطيرة في نظام تشغيل «ويندوز»

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمطار من الحديد المنصهر!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ مصطفى العروسى.. الدقة وقوة الشخصية
بسنت حسن
«أليس» فى بلاد العجائب
د.كريمة الحفناوى
يوم المرأة المصرية.. زينب الكفراوى ودرية شفيق
المزيد

الثقافة

انطلاق مؤتمر «الخيال الشعبي» بجامعة القاهرة.. اليوم

5 كتب وروايات صدرت مؤخرا.. أبرزها «حول السياسة الثقافية»

10 بنود.. برنامج وفاء أمين في انتخابات اتحاد الكتاب

"أبو بكر الصديق والصديق".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب