ترامب يتحدث عن إصابته بـ«كورونا»: لم أشعر بأعراض

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما أثير مؤخرًا حول حالته الصحية بعد مخالطته لأشخاص مصابين بفيروس «كورونا» المستجد.وقال «ترامب»، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، إنه لا يشعر بأي أعراض تدل على إصابته بالفيروس القاتل، رغم خضوعه للفحص المطلوب.وأضاف الرئيس الأمريكي: «لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدون في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي (ليس لديك أي أعراض)».رد «ترامب» على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس، قائلًا: «لا أعرف أبدًا من يكون، أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد»، لكنه تابع لاحقا أنه قد يجري الفحص اللازم «قريبا».وأعلن ترامب، أمس الجمعة حالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.