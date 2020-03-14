أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 14 مارس 2020

سجل سعر الدولار، اليوم السبت، في التعاملات الرسمية للبنوك، ما بين 15.65 إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 إلى 15.77 جنيه للبيع، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 15.67 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.77 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية سعر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



