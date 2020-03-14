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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
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موريتانيا تسجل أول حالة إصابة بـ«كورونا»

السبت 14/مارس/2020 - 01:07 ص
جريدة الدستور
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أعلنت دولة موريتانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لسائح أوروبي دخل البلاد منذ 5 أيام، وفقًا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا أصبح وباءً عالميًا، بعد إصابة أكثر من 120 ألف شخص حول العالم ووفاة الآلاف من الأشخاص بسبب هذا الفيروس.

كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.

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