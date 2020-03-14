«جمعية مستثمرى العاشر» تخاطب مجلس الوزراء لتخفيض أسعار الغاز للمصانع

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية خاطبت مجلس الوزراء، لتخفيض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وبررت في خطابها سبب الطلب بوجود وفرة في إنتاج الغاز محليًا، وهو ما يسهل توفيره للمصانع، خاصة وأن بعض المصانع تحصل عليه بأسعار أعلى من السعر العالمى، مما يرفع من تكلفة إنتاجها ويصعب منافستها أما المستورد.وأكد «رضا»، أن الجمعية أوضحت في خطابها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مزايا تخفيض سعر الغاز للمصانع على تخفيض تكلفة الإنتاج مما يسهل على المصنع توفير منتجاته بأسعار مناسبة للمستهلكين، ومنافسة المستورد وفتح أسواق تصديرية جديدة، أما استمراره فيؤثر سلبًا على نشاط المصانع، مشيدًا بالتخفيض السابق لبعض الصناعات، ولكنها تحتاج لمزيد من التخفيض.وتطالب عددًا كبيرًا من الصناعات، ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج، تخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء، والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجاري لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميًا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.