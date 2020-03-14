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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رابطة أبناء الصعيد تعلن دعمها لسامح عاشور نقيبًا للمحامين (صور)

السبت 14/مارس/2020 - 12:45 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
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أعلنت رابطة أبناء الصعيد بالجيزة دعمها وتأييدها مع كل المنتمين لها من المحامين لسامح عاشور نقيبًا للمحامين، كما أعلنت الرابطة وقوفها ودعمها لعبدالمجيد هارون أبوعايد عن استئناف قنا 1، وعيسى أبوعيسى عن أستئناف القاهرة لعضوية مجلس النقابة.

جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد بمقر الرابطه بالجيزة، وقال كمال عثمان مخلوف رئيس رابطة أبناء الصعيد بالجيزة، إن الرابطة نظمت مؤتمرًا حاشدًا بمقرها لدعم أبنائها المنتمين لصعيد مصر بدون أي عصبية أو تحيز، وإنما دعمًا لرجال مخلصين ترى الرابطة قدرتهم على حمل رسالة الدفاع عن المحامين وتمثيلهم.

وأضاف "مخلوف"، أن الأساتذة سامح عاشور وعبدالمجيد أبوعايد وعيسي أبو عيسي وإسماعيل طه، يمثلون جموع المحامين على مستوى الجمهورية والرابطة ترى أنهم أهل لهذه الثقة.

وقال اللواء فاروق حمدان، الخبير الأمني المعروف والمحامي الحالي، إن دعم رابطة أبناء الصعيد لأبنائها سنة حسنة؛ بعيدًا عن التحيز، خاصة وأن هناك الكثير من أبناء الصعيد مرشحون والرابطة اختارت دعم بعض المرشحين من الشخصيات المعروفه للكافة على مستوى الجمهورية وتتمني التوفيق للجميع، لافتًا إلى أن سامح عاشور نجح في ثلاثة أمور تدعو الجميع لانتخابه أولها تنقية الجداول وثانيها رفع المعاشات وثالثها الدفاع عن المحامين في كل مكان.

وقال اللواء يسري الشيخ مساعد وزير الداخليه الأسبق والمحامي الحالي، إن انتخابات المحامين ستكون عرسًا ديمقراطيًا ومنافسة شريفة بين الجميع، مؤكدًا على دعمه لعاشور وأبوعيسى وأبوعايد.

وأشار اللواء عصمت أبورحمة، الخبير الأمني، إلى أن دعم المرشحين الثلاثة جاء بعد مناقشات عديدة داخل رابطة أبناء الصعيد انتهت إلى صلاحيتهم للتعبير عن المحامين.

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