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بعد 45 عامًا.. «الأسطورة» بيل جيتس يرحل عن مايكروسوفت

السبت 14/مارس/2020 - 01:14 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس الجمعة، تنحي مؤسسها بيل جيتس عن مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الأمريكية، كما سيتنحى عن عضوية مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، وهي شركة قابضة تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية.


وقال جيتس: اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة لتخصيص المزيد من الوقت للأولويات الخيرية، بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم، ومشاركتي المتزايدة في معالجة تغير المناخ".

واعتبر بيل جيتس في تعليقات نشرها موقع "CNBC" أن القيادة في شركتي بيركشاير ومايكروسوفت لم تكن أبدا أقوى الوقت الحالي، لذا فقد حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".

وتابع: "بالنسبة لمايكروسوفت، فإن التنحي عن مجلس الإدارة لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن الشركة".. "ستظل مايكروسوفت دائمًا جزءًا مهمًا من عمل حياتي وسأستمر في الانخراط مع ساتيا ناديلا (الرئيس التنفيذي الحالي) ومع القيادة التقنية للمساعدة في تحديد الرؤية وتحقيق أهداف الشركة الطموحة. أشعر بتفاؤل أكبر من أي وقت مضى بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة وكيف يمكنها الاستمرار في إفادة العالم".

وشارك جيتس، 64 عاما، في تأسيس مايكروسوفت عام 1975 مع بول ألين، الذي توفي في عام 2018.

وشغل جيتس يشغل منصب الرئيسي التنفيذي في مايكروسوفت حتى عام 2000، عندما تولى ستيف بالمر ذلك المنصب، قبل أن يتولى الرئيس التنفيذي الحالي، ناديلا، المنصب عام 2014.

وشغل جيتس كذلك منصب رئيس مجلس الإدارة في مايكروسوفت حتى عام 2014، لكنه شرع في تكريس المزيد من وقته لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في عام 2008.

ويعد جيتس، الذي تتجاوز ثروته الإجمالية 110 مليار دولار، من بين كبار المساهمين في مايكروسوفت ويمتلك حاليا 1.36٪ من أسهم الشركة التي تعد حاليا بين الشركات الأعلى قيمة في العالم بسقف سوقي يبلغ 1.21 تريليون دولار.

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