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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسهم الأمريكية.. صعود كاسح فى «اللحظات الأخيرة»

السبت 14/مارس/2020 - 03:33 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة أمس الجمعة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا سريع الانتشار، وإن لم يحل ذلك دون خسائر أسبوعية حادة للمؤشرات الرئيسية.

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500، قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق، مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضًا ثمانية بالمئة على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 673.07 نقطة، أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

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