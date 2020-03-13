منسق مبادرة «هنجملها»: تشجير 10مناطق في أسوان

أكد المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» بأسوان، زراعة عدد من الأشجار فى حوالى 10 مناطق داخل المحافظة.وأشار «قبطان»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن ذلك يأتي فى إطار فعاليات مبادرتى «اتحضر للاخضر»، و«هنجملها»، والتى تهدف لزراعة حوالى 10 آلاف شجرة مثمرة، وهم موالح: من الجوافة والليمون والرومان والزيتون بهدف تشجير وتجميل المحافظة، موضحًا أنه جارى استكمل باقى المناطق حتى الانتهاء من العدد المذكور.وأوضح، أن غدًا تستكمل المبادرة فعالياتها بالزراعة فى مستشفى مجدى يعقوب، لافتًا إلى أنه تم إيداع 20 ألف شجرة تين فى مشاتل محافظة أسوان، وتم وضعها فى صوبات، ومن المقرر زراعتها خلال العام القادم.وتأتى مبادرتى «اتحضر للاخضر»، و«هنجملها»، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور ممدوح السيد رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسوان.والجدير بالذكر، أن الهدف من مبادرتى «اتحضر للاخضر»، و«هنجملها»، هو بث روح الانتماء للمجتمع المصري بتفعيل دور المشاركة المجتمعية ودور الدولة الحديثة لتحقيق خطة ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها لمنع ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من أضرار التغيرات المناخية.