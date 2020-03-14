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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: الاستجابة للإرشادات بشأن «كورونا» واجب شرعي

السبت 14/مارس/2020 - 03:02 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأخذ بالأسباب والفهم الصحيح لحسن التوكل على الله يقتضيان أن نتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الإجراءات الاحترازية والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة بشأن فيروس «كورونا»، من النظافة المستمرة، وتجنب المخالطة غير الضرورية، والسلام بالمعانقة، كذلك تجنب السلام بالمصافحة ما أمكن.

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها مضاعفة جهودهم في نظافة بيوت الله عز وجل، والتعامل مع ذلك على أنه واجب شرعي ووطني ومهني وإنساني.

وأشار إلى أن التعاون والاستجابة للإرشادات يعتبر ابتغاء لمرضاة الله عز وجل وخدمة للوطن، وحفاظًا على أبناء الوطن جميعا، سائلين الله عز وجل أن يحفظنا جميعا ويحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.

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