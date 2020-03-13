إخماد حريق داخل مخزن ثلاجات في الأزبكية

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل مخزن ثلاجات في منطقة الأزبكية دون إصابات.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة الأزبكية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.