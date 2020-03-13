«المرور» تدفع بسيارات شفط المياه بطريق الإسماعيلية الصحراوي

دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، بخدمات مرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مدعومة بسيارات شفط المياه، عقب ظهور تجمعات المياه باتجاه العاشر من رمضان أمام معسكرات الأمن.وأوضحت الإدارة أنه جاري شفط المياه لتسهيل الحركة المرورية أمام قائدي السيارات والتعامل مع جميع البلاغات والطوارئ.واستعدت الإدارة العامة للمرور، لمواجهة الطقس السيئ بعد توقعات الأرصاد الجوية لموجة الرياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.وانتشر رجال المرور على الطرق كافة لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة أو هطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.وتناشد إدارة المرور بتوخى الحذر على الطرق، ومنع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، التى يتوقعها خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.