هل هذه آخر موجة أمطار غزيرة تشهدها مصر؟ الأرصاد تجيب

قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة التنين شائعة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وبعضهم شاع أنها إعصار وعاصفة القرن، وتم نفي كل هذا.وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سبب الأمطار الغزيرة هو تلاقي منخفض السودان الموسمي الذي كان متعمق بشكل كبير جدا، ومحمل بالرطوبة، مع كتلة قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات عالية من الرطوبة، فأدت لسقوط كميات كبيرة من الأمطار.وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه آخر موجة أمطار غزيرة وسيول تشهدها البلاد في فصل الشتاء، أما الأيام القادمة تشهد أمطار عادية.ولفتت إلى أن العاصفة التي شهدتها البلاد أمس الخميس واليوم الجمعة، رصدتها الهيئة منذ الأسبوع الماضي البيان لمجلس الوزراء الإثنين الماضي.