الجيش الألماني يقلص مشاركته في «المدافع عن أوروبا 2020» بسبب كورونا

قرر الجيش الألماني "بوندسفير" تقليص مشاركته في المناورة العسكرية "المدافع عن أوروبا 2020" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الجيش الألماني اليوم الجمعة إن المشاركة في التدريبات التي تجري على ساحات تدريب القوات في بيرجن-مونستر في أبريل المقبل بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا تم إلغاؤها.كان من المقرر أن يشارك في هذه التدريبات 250 جنديا قبل صدور قرار الإلغاء، كانت الولايات المتحدة جمدت نقل قوات أخرى لها عبر الأطلسي.تعتبر مناورة "المدافع عن أوروبا 2020" أكبر تدريب على نقل جنود تقوم به القوات الأمريكية منذ 25 عاما.وتفيد المعلومات المتاحة حتى الآن عن خطة المناورة أن حوالي 20 ألف جندي سيتم نقلهم عبر الأطلسي، بينما كان المخطط له أصلا نقل 37 ألف جندي.