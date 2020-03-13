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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمرها 94 سنة.. تسجيل أول وفاة بكورونا في لوكسبورج

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:20 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة في لوكسمبورج بوليت لينرت عن أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في بلادها.

وأضافت أن الضحية هي امرأة عمرها 94 سنة، وتوفيت بعد أن كانت بحالة خطرة لمدة أيام، فيما تم تأكيد 34 إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا، حيث أصيب بهذا الفيروس نحو 135 ألف شخص في أكثر من 120 دولة في العالم.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس نحو 5 آلاف شخص، فيما تعافى أكثر من 70 ألفا.

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