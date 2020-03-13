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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سنستغل انخفاض أسعار النفط لملء خزاناتنا الاستراتيجية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:18 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستَستغل أسعار النفط المنخفضة لاستيراد كميات ضخمة من الخام وتأمين احتياطياتها الاستراتيجية منه.

وقال ترامب: "بناء على أسعار النفط، وجهت وزير الطاقة بشراء كميات ضخمة من النفط الخام بسعر جيد للغاية، لتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.. سنملأ مخزوناتنا بالكامل".

وصرح مسؤول بوزارة الطاقة الأمريكية بأن خزانات الاحتياطي الاستراتيجي تستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط.

وانخفضت أسعار النفط بعد فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها في ما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.

وأعلنت السعودية عن تخفيضات في أسعار نفطها لشهر أبريل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة على زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

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