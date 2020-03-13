بعد سقوط سور فيلا فوقها.. أصحاب ميكروباصات حلوان: «عوضنا على الله»

وجوه يرسم الحزن عليها معالمه؛ وأصوات يخيم عليها التعب والإرهاق؛ نتيجة لما شهدوه من متاعب وأزمات اليوم بسقوط سور على ميكروباصاتهم في موقف حلوان، حيث سقط سور إحدى الفيلات القديمة عليها.ويروي صبري محمود؛ صاحب أحد الميكروباصات، أنه فقد كل ما لديه من أموال في هذا الميكروباص؛ قائلا "الميكروباص كان شقى عمري وراح وربنا يعوض عليا".وقال لـ"الدستور" إنه اعتاد وقوف سيارته في موقف حلوان بجوار سور فيلا "أبو شنب" باشا؛ ولكنه فوجئ بسقوط السور عليها وعلى 4 ميكروباصات أخرى."الميكروباصات كانت بتروح حلوان - العتبة" وسور فيلا أبو شنب باشا ضيع شقانا والسبب المطر الشديدة"؛ هكذا يتابع الحاج صبري الحديث عن الميكروباصات ووضعها في موقف حلوان.وفي السياق ذاته؛ قال أحمد مصطفى؛ صاحب ميكروباصات؛ إن الميكروباصات جميعها في حاجة للكثير من المال من أجل إعادة إصلاحها؛ معقبا: "كل ميكروباص عاوز 70 ألف جنيه علشان يتصلح وفي ميكروباص اتقسم نصفين والعوض على الله".وأوضح "أحمد" لـ"الدستور" أن كل واحد من أصحاب الميكروباصات قدم بلاغ بالواقعة في قسم حلوان؛ مضيفا أنه تم إخباره بأن التأمينات الإجبارية علي الميكروباصات ليست مضطره لإصلاح الميكروباص لأنها مختصة بإصلاح حوادث الطرق فقط.