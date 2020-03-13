موعد عودة المياه والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد عودة المياة والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بعض أبراج الجهد العالي حدث لها التواء وسقوط، كما اكد على تعزر الوصول إلى اماكن العطل بسبب كثافة مياة الامطار.واكد حمزة ان فصل التيار الكهرباء حفاظًا على الشبكة والمواطنين، واكد على عودة التيار الكهربائى فى حال الإنتهاء من سحب المياه.وتخفيفا للضغط على شبكة المياه في بعض المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار شديدة، أستلزم ذلك قيام شركات الصرف بقطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف الضغط عليها على شبكات الصرف الصحى.كما اكدت الحكومة على متابع حركة الأمطار على مدار الساعة، كما تكثف جهودها لشفط المياة من الشوارع لتخفيف الاحمال على شبكات الصرف والكهرباء لعدودتها لحالتها الطبيعية مع تحسن فى احوال الجو تدريجيا.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسّن الأحوال الجوية بداية من غدٍ السبت، حيث تبدأ الأمطار فى الانحسار تدريجيًا وتقل حركة الرياح المثيرة للأتربة والعواصف.من ناحيتها، قررت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، تعطيل الدراسة غدًا السبت، وذلك في إطار التحسب لوجود مزيد من السيول على مدار الساعات المقبلة.وطالبت غرفة الأزمات ومجلس الوزراء من المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى تمر موجة الطقس غير المسبوق الذي تمر به البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حتى تتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها في الشارع على وجه السرعة.