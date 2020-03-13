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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد عودة المياه والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:13 م
سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
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استقبلت غرفة الطوارئ فى القاهرة وجميع المحافظات عدد لا يحصي من البلاغات الخاصة بـ انقطاع المياة والكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية يتسأل المواطنين من خلال البلاغات عن موعد عودة مياة الشرب والكهرباء للمنازل بعد انقاطعها لساعات.

وغمرت شوارع مصر بسيول من الامطار ونشاط كبير فى حركة الرياح المثيرة للرمال والاتربة لتشكل ظغط كبيرعلى شبكات الصرف الصحى والبنية التحتية وشبكات الكهرباء، لتسبب في سقوط بعض المهمات الكهربائية.

موعد عودة المياة والكهرباء للمناطق المقطوعة عنها


قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بعض أبراج الجهد العالي حدث لها التواء وسقوط، كما اكد على تعزر الوصول إلى اماكن العطل بسبب كثافة مياة الامطار.

واكد حمزة ان فصل التيار الكهرباء حفاظًا على الشبكة والمواطنين، واكد على عودة التيار الكهربائى فى حال الإنتهاء من سحب المياه.

وتخفيفا للضغط على شبكة المياه في بعض المناطق التى تعرضت لسقوط أمطار شديدة، أستلزم ذلك قيام شركات الصرف بقطع المياه عن بعض المناطق لتخفيف الضغط عليها على شبكات الصرف الصحى.

كما اكدت الحكومة على متابع حركة الأمطار على مدار الساعة، كما تكثف جهودها لشفط المياة من الشوارع لتخفيف الاحمال على شبكات الصرف والكهرباء لعدودتها لحالتها الطبيعية مع تحسن فى احوال الجو تدريجيا.

◘ موعد تحسّن الأحوال الجوية

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتحسّن الأحوال الجوية بداية من غدٍ السبت، حيث تبدأ الأمطار فى الانحسار تدريجيًا وتقل حركة الرياح المثيرة للأتربة والعواصف.

من ناحيتها، قررت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، تعطيل الدراسة غدًا السبت، وذلك في إطار التحسب لوجود مزيد من السيول على مدار الساعات المقبلة.

وطالبت غرفة الأزمات ومجلس الوزراء من المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى تمر موجة الطقس غير المسبوق الذي تمر به البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ حتى تتمكن الجهات المعنية من القيام بدورها في الشارع على وجه السرعة.

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