عمرو أديب عن الأمطار: «لولا إجراءات الحكومة الوضع كان هيبقى أسوأ»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كثير من المصريين يعانون من شك مريب، وعندما أعلنت الحكومة أن الخميس إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية، لم يصدقوا وقالوا إن الإجازة بسبب فيروس كوونا.وأضاف "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المصريين مكانوش مصدقين إجازة الحكومة علشان المطر وبيقولوا إن فيها إنّ، ده فيلم وحدوتة عشان الكورونا، وسمعت الكلام ده من ناس متعلمة"، وتابع: "أنا بأشهد ضميركم، هيقفل البلد ليه؟".وأردف أديب مستنكرا حالة الشك: "هي الحكومة غاوية نكد وقلة إنتاج؟ الحكومة كانت تعمل وكانت تشتغل 24 ساعة، ورغم أن الكهرباء قطعت وناس بيوتها باظت، كان الوضع يمكن أن يكون أسوأ لولا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية".