«وفد القليوبية» يفتح مقار اللجان لخدمة المواطنين بشبرا الخيمة

تواصلت لجنة الوفد بشبرا ثان بحضور محمود سيف النصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وهيئة مكتب شبرا ثان، مع الأجهزة التنفيذية بالكهرباء والمياه والصرف الصحي نظرًا لوجود كسر أسفل الكوبري الجديد.وعلى الفور قام المهندس نادي عبدالحفيظ ورئيس حي شبرا ثان بالتواجد محل البلاغ والعمل على سرعة رد الشيء لأصله في استجابة سريعة لأعضاء الحزب بالقليوبية.وقامت لجنة الوفد بقسم ثان شبرا الخيمة بالعمل على سرعة نجدة المواطنين المغتربين ومرتادى الطرق السريعة المجاورة، وقدم الأعضاء وجبات ساخنة للمواطنين غير القادرين على العودة والسير، نظرا للطقس السيئ الذي اجتاح البلاد منذ صباح أمس الخميس.وأكد المستشار ياسر الهضيبي رئيس اللجنة العامة لوفد القليوبية، في بيان صادر أمس ضرورة فتح مقار اللجان داخل المحافظة والتواصل مع المواطنين وحل كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها وكذا التواصل مع المسئولين بالأحياء والجهات المعنية داخل المحافظة.