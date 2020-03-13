تزامنا مع الطقس السيئ.. العثور على طفلة حديثة الولادة وسط المقابر بإدفو

عثر أهالي مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، على طفلة حديثة الولادة ملقاة وسط المقابر، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا بعثور أهالى مدينة إدفو علي طفله حديثة الولادة ملقاة وسط القبور، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى إدفو العام، وتوجهت القيادات الأمنية على الفور، لإجراء التحقيقات فى الواقعة وكشف ملابساتها.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها، لكشف ملابساتها.