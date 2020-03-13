نائب «الوفد» بالإسكندرية يتابع أعمال رفع آثار سقوط الأمطار

قام النائب الوفدى حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالإسكندرية، بجولات مكثفة على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية واستكملها صباح اليوم لمتابعة سير الأعمال الخاصة بمواجهة سوء الطقس بمختلف أنحاء المحافظة خاصة مناطق سيدى جابر وباب شرقى وعزبة المطار.وتعد جولة النائب الوفدى هى المشاركة الوحيدة التى لاحظها الشارع السكندرى لمشاركة عضو مجلس نواب فى متابعة إجراءات مواجهة العاصفة.ومن جانبه قال حسنى حافظ عضو مجلس النواب، إن النزول إلى الشارع ومتابعة سير العمل هو واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن، لافتا إلى أن مشاركته الشعبية لمتابعة مهام الأجهزة التنفيذية هى جزء أصيل من مهمته كنائب عن الشعب.