السيطرة على حريق نتج عن انفجار كابينة كهرباء بحدائق القبة

انتقل منذ قليل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، للسيطرة على الحريق الذى شب داخل كابينة كهرباء "بوكس" بمنطقة تقسيم الرقابة الإدارية فى منطقة حدائق القبة، بسبب تكدس المياه نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.وتسببت أصوات انفجار كابينة الكهرباء فى حالة من الذعر بين الأهالى فى المنطقة.على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، كما صاحبها رجال مرفق شركة الكهرباء، وتم إخطار هيئة إسعاف القاهرة، وتم قطع الكهرباء عن المنطقة للسيطرة على الوضع، وإصلاح العطل بكابينة الكهرباء، وإعادة التيار الكهربائى إلى المنطقة مرة أخرى.